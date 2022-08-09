南韓YouTuber Judy曾在台灣生活，也學過一點中文，時常會用中文進行對話，加上溫婉外型和火辣身材，是南韓會中文的網紅中最受喜愛的YouTuber之一，雖然日前回到韓國生活，但還是會在影片中加入台灣元素，令許多台灣粉絲感到親切。近日Judy帶著高梁到海邊喝酒，性感身材讓網友看到凍未條。

YouTuber Judy昨（8日）發新片，她來到海邊換上比基尼，款式雖然簡單，有豐滿上圍就大加分，影片拍下她奔跑的畫面，雪白美胸連路人經過都忍不住狂看，影片開頭Judy直接將防曬乳擠在胸部上，現場將乳液抹開，畫面讓粉絲看到血脈賁張，影片中她拿起自拍棒下海玩水，一陣陣海浪打在身上險些走光，Judy直呼：「泳衣好像要掉了」

接著她回到沙灘上，拿出事前準備的高粱酒和冰塊、飲料等，她先喝了高粱酒加冰塊，大讚：「這樣喝真的很爽口，很好」，之後加上韓國的青梅汁，Judy說這種喝法是之前很多台灣人推薦，下次會嘗試加真正的梅子，除了喝酒她帶了三角飯糰邊吃邊喝，可見生活愜意悠閒，為了避免誤會，她在影片上方註記沒有接業配，只是單純喜歡台灣高粱酒的味道。

影片一出，許多台灣網友熱情回應：「Judy不只身材好，吃不胖，而且臉蛋越看越好看，說話動作也很可愛，很陽光的女孩，我喜歡」、「哇靠這海邊好棒，韓國規劃得好好，要是台灣景點也能有這種sense就好了」、「Judy身材太好了，讚頌夏日」、「真的是女中豪傑！金門高粱韓國最佳代言人」、「成為史上第一個在海邊吃紫菜包飯喝高粱酒的酒鬼」、「滿滿福利的一集 Judy又拯救了世界，世界又和平了~」、「去海邊女生如果穿這樣，我的眼神都不知道該放哪~」。

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