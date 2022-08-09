王燦表示第一次有童星幫他過父親節，讓他很感動。（民視提供）

8點檔《黃金歲月》的「驚喜製造機」謝京穎，特別招集棚內演員陳妍安、范瑞君等人在父親節當天為了戲裡的爸爸們吳皓昇、陳熙鋒、許仁杰送上蛋糕慶祝，而人氣童星臣臣也親手畫戲裡爸爸王燦跟他的的自畫像及蛋糕來慶祝，為緊湊的拍戲現場，帶來溫馨的氛圍。

藝人謝京穎表示劇中陳熙鋒是他的爸爸，而許仁杰就是她孩子的爸，所以一看到班表難得大家都團聚一起，就買了蛋糕要和大家一起慶祝，她表示因為自己家庭的關係，從小每一個儀式都要有，就算家人連續兩天都生日，還是要一人一顆蛋糕，長大後發現有能力也要把幸福感帶給身邊的人。

為了不破梗，謝京穎特別傳訊息請陳熙鋒、許仁杰「早一點來民視拍短片」， 懷著忐忑不安的心情邀約，謝京穎表示終於懂經紀人的感受，因為要HOLD大家時間真的不容易，又擔心計畫破功，所幸最終完成驚喜慶祝，開心自己能成為大家的驚喜製造者。

藝人許仁杰表示「當爸爸是一種喜悅，然後也是一份責任」，說完轉頭跟陳熙鋒說你看當了爸爸更好，等於一年可以多兩個蛋糕，一個是生日，一個是爸爸節；陳熙鋒表示女兒4個多月，還不懂得要慶祝，但第一個爸爸節有劇中女兒謝京穎送的蛋糕，讓他作夢也會笑。抱著狗狗拍照的吳皓昇表示，現在女兒還在文汶的肚子內，現在就希望她平安健康長大，老婆文汶能夠順產。

王燦表示這是他第一次拍八點檔，有劇中兒子幫他過父親節，而且他剛好昨天拍戲滿檔，所以臣臣為了等他錄影結束合照，還等了一整個下午。王燦也爆料臣臣很喜歡在化妝間看爸爸們穿西裝，所以自畫像裡面就是他穿西裝的樣子，很開心，會好好珍藏這一份手繪的祝福。