財政部關務署表示，為符世界關務組織(WCO)稅則分類意旨，並減少徵納雙方爭議，財政部7月29日發布核釋，「零售包裝純精油」關稅稅率免稅，並自8月15日生效，該令發布實施後，進口「零售包裝純精油」免徵關稅，將可有效減輕業者經營成本。

關務署進一步說明，以往自國外進口供沐浴、薰香、按摩等用途的「零售包裝純精油」，如薰衣草精油及薄荷精油等，海關向依據海關進口稅則解釋準則相關規定，並參據國際商品統一分類制度（HS）註解之詮釋，按其零售包裝及用途分別歸列稅則第3307節之沐浴用劑、室內薰香或除臭劑、未列名的香料製劑，課徵5％關稅。

惟查WCO HS委員會第68次會議分類意見彙編案例，將零售包裝薰衣草精油依其成分歸列稅則第3301.2目「柑桔屬除外之精油」，為期稅則分類符合國際規範，爰將其改列至第3301節「精油」項下適當稅號，關稅稅率免稅，輸入規定依不同稅號分別為無、508（如屬食品添加物，應向衛生福利部食品藥物管理署申辦許可文件）或F02。

關務署最後表示，稅則見解變更尚涉及輸入規定調整，為使廠商及簽審機關對所涉輸入規定能預先因應，並降低邊境管理不確定性，改列之稅則號別自8月15日生效。

關務署提醒，嗣後廠商及報關業者報運進口旨揭貨物，均應正確申報稅則第3301.1目、3301.2目下之適當稅號，以適用免稅之關稅稅率，並注意是否涉及輸入規定，以加速貨物通關。

根據關務署統計，零售包裝純精油前三年的平均進口金額大約為新台幣7.4億元，每年關稅大約3700萬元，今年前7月卻僅只有1.5億元，關稅750萬元，主要進口的國家為美國、德國、法國為主，而之所以明顯減少，與近兩年疫情有關。