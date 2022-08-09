全球已經因俄烏戰火飽受痛苦，能源市場大亂、部分地區糧食短缺等，其中歐洲則因能源價格飆漲浮現衰退隱憂，隨著近期台海局勢升溫，如果衝突一觸即發，甚至涉及美國，專家警告，屆時所產生的經濟後果將遠超俄烏戰爭，是一場危及全球的經濟大蕭條。

美國經濟學家紐曼（Rick Newman）在雅虎財經撰文指出，如果衝突發生，影響比俄烏戰爭還要多好幾個量級，對全球經濟、市場造成的傷害比二戰以來的所有軍事對抗還要來的劇烈。他說，與俄烏不同，大陸強大的製造業與歐美經濟關係緊密，而台灣和大陸周邊海域也是世界最繁忙的航線之一。

他舉例，俄烏戰爭前，美俄貿易額為每年360億美元，與烏克蘭則為40億元，戰爭影響的總額為400億美元；美中貿易額則是每年6560億美元，其中包括美國消費者產品及相關零組件，美台貿易額則是1140億美元，其中包含全球最先進半導體晶片。美國對台灣和大陸貿易額合計遠超俄烏10倍之多，更何況牽涉產品對美國經濟尤為重要。

因此他斷言，一旦發生戰爭，隨之而來的經濟後果會是災難性的，「全球經濟大蕭條必然會發生」。

美國智庫蘭德研究機構（The Rand research organization）估計，如果中美爆發衝突，經濟規模23兆美元的美國，GDP將損失5%，為1930年大蕭條以來最嚴重；大陸17兆美元經濟規模的損失將更嚴重，GDP萎縮25%；至於台灣6700億美元的經濟規模損失最大，GDP恐像如今的烏克蘭一樣暴跌近半。