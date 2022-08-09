南韓外長朴振就任後首次訪華，9日下午與中國國務委員兼外長王毅在青島即墨古城君瀾度假酒店舉行會談，就北韓無核化和供應鏈問題等進行討論。朴振說，國際社會正在處於大轉型時期，韓中一直保持緊密的經濟合作關係，而今後需要透過穩控供應鏈等攜手共克新挑戰。

中韓外長先舉行了約1小時40分鐘的小範圍會談，隨後雙方進入擴大會談。朴振在會上表示，韓中合作歷史已久，今年兩國迎來建交30周年。雙方需要基於相互尊重的精神，共建追求共同利益的互惠韓中關係。韓方今後將根據國家利益和原則，以「和而不同」精神謀求與中方的合作方案。

朴振還說，韓中作為戰略合作夥伴關係，需要進一步加深最高級別的戰略溝通，希望中國國家主席習近平能在方便時訪韓。他另指出，朝鮮半島和平穩定面臨空前威脅，韓方將一貫堅持實現北韓完全無核化的原則，堅決應對挑釁，同時敞開對話之門，希望中方能為北韓放棄挑釁選擇對話發揮建設性作用。

王毅則表示，以建交30周年為契機，兩國需梳理其間取得成功的有益經驗，準確把脈兩國關係的大局面。王毅還提出兩國需要堅持的五點，具體包括堅持獨立自主、睦鄰友好、互利共贏、平等尊重以及多邊主義。

據韓聯社報導，鋻於南韓政府日前決定與美日台一道參與「晶片四方聯盟」（Chip 4）預備磋商，朴振此行或向中方說明該機制未針對特定國家的意圖。朴振前一天啟程赴華前受訪時表示，若中方對此表示擔憂，將致力於消除這種擔憂。

另外，中方可能會要求尹錫悅政府維持不額外部署「薩德」反導系統、不加入美國飛彈防禦系統、不謀求美日韓軍事同盟的「薩德三不」政策。朴振則表示，這關乎南韓主權，中方應尊重韓方的主權安全，才能順利發展韓中關係。雙方還有可能談及，美國眾議院議長裴洛西日前訪台導致地區局勢緊張的情況。

朴振9日當天先以視訊形式與旅華韓僑及企業家座談。他談到，今年5月南韓對華貿易收支時隔28年首現逆差，兩國關係的確面臨著不少挑戰，但韓方將繼續加強與中方的經濟合作，將藉此訪重啟兩國政府間磋商管道。