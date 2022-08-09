根據市調機構YouGov5月公布的調查，近5成（49％）受訪新加坡人，將日本列為下次出國度假的首選，又以16-24歲年輕公民遊日的興趣最高占68％，高於55歲以上族群的37％。而台灣是第二受歡迎的選擇，比例為39％；第三是馬來西亞（26％）。