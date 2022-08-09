新加坡人出國度假首選日本 台灣排第二 21:472022/08/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據市調機構YouGov5月公布的調查，近5成（49％）受訪新加坡人，將日本列為下次出國度假的首選，又以16-24歲年輕公民遊日的興趣最高占68％，高於55歲以上族群的37％。而台灣是第二受歡迎的選擇，比例為39％；第三是馬來西亞（26％）。 美科技股回檔2成 首選優質標的趁低布局 新竹房市 關埔重劃區 竹科客首選 宅度假首選 頂級飯店推微醺假期 #新加坡人 #出國度假 #首選 #市調機構 #YouGov 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 懶人寵物首選 陸龜飼養人數翻倍 04:102022/06/12 生活新聞 獲日台交流協會獎學金 板中高三生曝留學首選 15:152022/06/06 生活 首選雇主 開發金寵員工推信託持股 04:102022/08/04 社會新聞 達‧人‧小‧叮‧嚀－新竹風大 朝南為首選 04:102022/06/11 產業．科技 拚當首選雇主 開發金推出員工信託持股計畫 14:262022/08/03 財經 重返萬五 達人首選財報績優股 04:102022/08/07 產業特刊 達‧人‧小‧叮‧嚀－首選低公設比電梯 04:102022/07/02 產業．科技 亞伯樂A’Bunadh Alba 全球第六批次限量來台 04:102022/07/26 產業特刊 《金融》星展陳昱嘉：看多陸股首選3個C 並調升日股評等 14:282022/07/12 財經 台股8月飄香 首選蘋概股 04:102022/07/31 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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