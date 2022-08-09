記憶體晶片大廠美光9日盤前以「市況嚴峻」為由調降本季(至8月底)財測目標，新估營收可能落在或低於之前預測的68到76億美元區間。

不過，美光同時宣布，在2030年前預計斥資400億美元在美國興建記憶體晶片廠。

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