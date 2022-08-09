需求轉疲 美光調降財測 21:472022/08/09 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 記憶體晶片大廠美光9日盤前以「市況嚴峻」為由調降本季(至8月底)財測目標，新估營收可能落在或低於之前預測的68到76億美元區間。 不過，美光同時宣布，在2030年前預計斥資400億美元在美國興建記憶體晶片廠。 台積電Q2擬配發2.75元現金股利 輝達發布財測預警 股價聞訊重挫 規模4300億美元 美參院通過降低通膨法案 #美光 #調降 #記憶體晶片 #億美 #轉疲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 景氣前景未明 非投資級債具吸引力 12:042022/08/09 財經 美將再軍援烏10億美元 含海馬士系統彈藥 04:102022/08/07 焦點新聞 我7月對東協、歐美出口齊創新高 19:332022/08/08 財經 嘉惠砸200億 打造三期燃氣機組 04:102022/08/09 產業特刊 財報利多支撐 股市資金持續歸隊 12:042022/08/09 財經 願景基金狂虧217億美元 連累軟銀虧損破紀錄 20:552022/08/08 財經 7月出口 再創歷年單月次高與連續25紅 17:152022/08/08 財經 機械業7月出口 首破新台幣千億元規模 14:482022/08/09 財經 權證交易熱 首選穩定波動率 04:102022/08/09 證券．權證 7月出口連25紅 今年出口有望跨越5千億美元大關 16:532022/08/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。