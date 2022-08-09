近年復古風潮吹起，再加上疫後休閒類型服裝增溫，不少時尚品牌紛紛推出具復古風潮的運動單品，例如Salvatore Ferragamo推出中性運動鞋履系列同時，也翻玩品牌1938年經典彩虹鞋設計，推出彩虹運動鞋，以及運用品牌識別性的Gancini緹花系列運動鞋，再度推波助瀾這個復古潮流。
而此次推出的中性運動鞋履系列秉持品牌致力永續環保的精神，鞋面以100%由漁網及尼龍餘料回收重製的再生尼龍ECONYL®打造而成，除了鞋款側身裝飾撞色條紋的款式，亦提供從鞋底以流暢線條延伸出的造型款。
近年復古風潮吹起，再加上疫後休閒類型服裝增溫，不少時尚品牌紛紛推出具復古風潮的運動單品，例如Salvatore Ferragamo推出中性運動鞋履系列同時，也翻玩品牌1938年經典彩虹鞋設計，推出彩虹運動鞋，以及運用品牌識別性的Gancini緹花系列運動鞋，再度推波助瀾這個復古潮流。
而此次推出的中性運動鞋履系列秉持品牌致力永續環保的精神，鞋面以100%由漁網及尼龍餘料回收重製的再生尼龍ECONYL®打造而成，除了鞋款側身裝飾撞色條紋的款式，亦提供從鞋底以流暢線條延伸出的造型款。
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