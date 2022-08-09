現代人性觀念開放，不過仍有許多人抱持著「第一次」很寶貴的觀念。一名女網友表示，男友最近準備了一包6萬元紅包，給將要結婚的前女友，金額高到她無法接受，追問之下才得知，原來是男友拿了「第一次」，對前女友老公的補償，讓她氣得考慮分手。

原PO在Dcard發文表示，男友和前女友因為雙方家族和個人政治立場不合而分手，「百分之百不可能複合的」。近日男友得知前女友將要結婚，特地準備了一包6萬元紅包，讓她驚呼「我可以接受你包紅包給她，但金額太誇張吧！」

原PO進一步追問後，男友說明「算是我因為拿走前女友第一次對她老公的補償，並祝福她們幸福美滿」；這時原PO問如果換成兩人分手、她跟別人結婚，沒想到男友卻只回答紅包不二價只給3600元，「你第一次又不是我」，讓她不爽道考慮是否該為此分手。

對此，許多網友紛紛回應「講什麼東西啊，如果是我一定分手，對他來說只有處女才有價值」、「分啊，然後你包白包600給他，說這幾年就當我花錢買鴨」，也有人認為男友是在諷刺前女友老公，「哪有什麼補償心態，他愛的是前任，故意噁心她老公而已」、「我個人是覺得你男友可能是和前任分的難看才想搞事而已」，但有網友認為男友沒問題，「妳可以去找你第一次要6萬呀」、「我也覺得挺合理的，他唯一做錯的就是說出實話」。