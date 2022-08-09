香港電影在8、90年代是最輝煌的時代，造就四大天王成為時代經典，其實當年仍有一位炙手可熱的演員，他便是出演電影《古惑仔》，迅速走紅的「浩南哥」鄭伊健，甚至被港媒認證為「第五大天王」，人氣可見一斑，不過在此之前人氣卻一直無法上升，所幸劉德華拒演《古惑仔》才終於爆紅，風靡萬千少女。

港星鄭伊健是香港演藝圈的傳奇人物，早年憑藉俊帥外表，讓他被香港大導王晶看中，深信他一定會「紅過劉德華」，並跟他一連簽下5部戲約，自1993年到1994年間，王晶陸續為他量身打造《追男仔》、《超級學校霸王》、《新英雄本色》、《男兒當入樽》、《人魚傳說》，卻未能讓他真正紅起來，讓王晶非常著急。

後來王晶推出《古惑仔之人在江湖》，原已選定劉德華、何家勁來出演，2人卻因黑社會的題材婉拒，經王晶引薦下，換鄭伊健主演5部《古惑仔》，演活陳浩南的角色人物精髓，才讓他嘗到走紅的滋味，更是憑藉電影《風雲雄霸天下》獲得當年票房的冠軍，擊敗了成龍的《我是誰》，逐步奠定在演藝圈中的地位。

不過，鄭伊健的演藝事業當紅之際，他卻逐漸消失在螢光幕上，偶爾才有新的影視作品，因為他是一個重視生活的人，過去曾有劇組找他談工作，卻因人在歐美遊玩而找不到人拍戲，無奈娛樂圈的汰換速度驚人，後來他便沒了當年的熱度，也讓擅長造星的王晶導演恨鐵不成鋼。