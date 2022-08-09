70歲的「綜藝大哥大」張菲已淡出螢光幕4年，但只要跟他有關聯的人事物，都受人津津樂道。張菲的感情生活豐富，特別鍾愛外籍女性，其中為了追求韓國女星金元萱（金完宣），還喝酒喝到食道灼傷送醫。兩人分手後各自安好，金元萱最近還到歐洲旅遊，曬出一系列美照，狀態好得驚人。

金元萱7月中旬展開歐洲之旅，足跡踏遍法國巴黎、西班牙、德國，在IG不停地分享度假的美照，第9天她人在西班牙的度假聖地伊比薩島(Ibiza)，身穿血紅色的連身泳裝，纖細的曲線一覽無遺，且胸前深V的設計秀出豐滿的酥胸，加上一雙修長的辣腿，穠纖合度的體態獲得網友狂讚：「超漂亮」、「根本模特兒」、「你的身材還是很好」、「我以為是外國人，神基因」。

8月1日是旅行的第20天，金元萱在德國柏林的某間戶外餐廳消費，拍了幾張半身照並PO網，畫面中，她留著棕色的中長直髮，臉上薄施脂粉，皮膚看起來光滑、無瑕；鏡頭轉到側面，直挺的俏鼻從中央隆起，搭配飽滿的額頭、俐落的下頜線條，輪廓深邃又有型，完全是側顏美人，看不出年過半百。

今年53歲的金元萱，是單身的黃金女郎，曾在8、90年代紅極一時，性感美艷的形象，有「韓國瑪丹娜」之稱；她1994年來台發展，主打歌《莎喲娜啦》、《辣辣的心》等歌曲大受歡迎，人氣直線飆升，再被封「韓國梅艷芳」。

金元萱因上節目《龍兄虎弟》宣傳，進而認識張菲、甚至擦出愛火，雖然沒能走到最後，但雙方未交惡，分手許多年後，金元萱為了支持張菲的新節目《綜藝菲常讚》，特地飛到台灣站台挺老友，張菲見到舊情人，忍不住透露當年追求女方時，本來想透過請喝酒展現自己的man power，沒想到金元萱的酒量超好，千杯下肚都不會醉，反而是張菲不勝酒力，喝到食道灼傷、住院一個星期，金元萱聽了心疼不已。

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