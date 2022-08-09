星展銀行積極運用新興科技，在疫情期間協助中小企業管理信用風險，並拓展跨國業務及發展數位化，二度獲得《歐元雜誌》頒發「全球最佳中小企業銀行」殊榮。

星展集團中小企業銀行業務負責人鄭秀鳳（Joyce Tee）表示，在疫情影響下，中小企業正面臨經濟動盪、地緣政治緊張和供應鏈不穩定的挑戰，星展將積極協助中小企業客戶管理現金流和進行數位轉型，在重重考驗中取得業務契機。

實際作法上，星展銀行透過導入人工智慧和數據分析的演算模組，幫助中小企業客戶偵測風險，於違約發生至少三個月前辨識超過95％的潛在不良貸款，並因此有效協助其中80％的借款人避險，影響之貸款總規模超過7億新幣（新台幣約150億）。

星展銀行表示，值此同時，在強健的信貸流程架構下，星展銀行自2020年起在新加坡已核准超過16,300件、總額超過70億新幣（新台幣約1,500億）的中小企業的無擔保貸款。

在台灣，星展銀行亦長期耕耘中小企業業務，提供中小企業客戶全方位的產品與服務。截至2022年5月，星展銀行（台灣）中小企業業務放款餘額達新台幣291億元，不僅位居各大外商銀行之首，放款餘額更達到其他外銀放款總額逾45％。