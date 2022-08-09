曾和言承旭有過一段情的名模張熙恩（現改名：原尹鋅），今年3月對外報喜已升格人妻，當時她被問到是否雙喜臨門時，她表示還在等好消息，想不到今(9日)她就在社群宣布已懷孕34週，現看來她3月時應該還懷胎未滿3個月。

張熙恩今在社群公布好消息，「傳遞好孕氣給大家，懷孕34週八個月了，謝謝老公一路呵護陪伴，原來當孕婦也可以這麼開心幸福」，只見她挺著渾圓孕肚，穿上黑Bra與同色系小褲，外搭一件透視背心，讓她好身材全都露，四肢纖細的她，若沒露出孕肚，完全看不出是即將卸貨的孕婦。

張熙恩懷胎8月仍身材火辣。(圖／取自張熙恩臉書)

藝人好友方志友、王樂妍見狀也留言恭喜，粉絲也紛紛大讚「哇～恭喜，好美的孕婦」、「太替你開心了」、「超級漂亮」。其實，張熙恩今年3月對外報喜時，就透露早在1月初就已登記結婚，另一半大她5歲，在金融業服務，2人認識大約2年。

張熙恩2015年被拍到和言承旭同遊美國，言承旭鬆口稱她是「很重要的朋友」，被解讀是默認戀情。而張熙恩2019年坦言雙方曾交往2年多，最後因聚少離多加上她有點做自己，所以分手收場。