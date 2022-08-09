女星鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，不僅能歌擅演，還是廣告寵兒，今年一舉榮登香港社交平台首季最高廣告額的KOL（影響力人物），出道超過30年人氣依舊；近日她照常在社群平台分享生活日常，不過鏡頭離身體位置很近，拍攝畫面可以清楚看見她的胸口，讓粉絲看到好害羞。

鄭秀文今（9日）透過Instagram限時動態分享生活，她穿著奶茶色的運動Bra和同色緊身褲，臉上浮著紅暈，頭髮隨意綁起，似乎在家中運動，鄭秀文熟練的運用啞鈴雕塑肌肉，身上已經有不少汗水，手臂線條緊實，不過這鏡頭距離和鄭秀文的胸口也很接近，網友可以清楚看到她的美胸型狀，不免感到害羞。

近期鄭秀文參與時尚企劃，欣賞一批從羅馬運送過來的高級珠寶，鄭秀文穿著黑白相間的皮草，內裡穿著香檳色的馬甲，隱約露出胸線，手腕上和耳朵上都戴著頂級珠寶，非常有復古女伶的味道，而穿著中最有爆點的莫過於她的下裝，鄭秀文褲子是黑色透視蕾絲，搭配同款透視網襪，畫面十分香豔，不過仔細一看，可以看到蕾絲下面是肉色的布料打底，阻擋走光的可能。

鄭秀文分享運動影片。（圖／鄭秀文Instagram）

該組照片釋出就獲得許多粉絲大讚，香港女星TVB一姐佘詩曼也誇：「有feel」，有香港金城武之稱的男演員栢天男直誇：「Hotttttt（辣）」，許多粉絲留言：「鼻血已在流……… 流成河！」、「好靚」、「美到不知道該怎麼形容」、「嫁給我，謝謝」，而鄭秀文似乎很滿意這套造型，自己發文俏皮喊話「喂呀！漂不漂亮？復古更加有型啦！」