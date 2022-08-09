台積電今日董事會通過三項決議，一、第二季發放每股現金股利2.75元，二、核准資本預算約92.34億美元擴產，三、40億美元額度內為美國亞利桑納州廠公司債擔保。

台積電董事會核准配發今年第二季之每股現金股利 2.75 元，其普通股配息基準日訂定為 2022 年 12 月 21 日，除息交易日則為 2022年12月15 日。在12月17日起21日止，停止普通股股票過戶，並於2023年1月12日發放。在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為12月15日，與普通股一致。台積公司 美國存託憑證之配息基準日訂為2022年 12月16日。

台積電董事會核准資本預算92.34億美元，用於建置及擴充先進製程產能和成熟及特殊製程產能。並核准於不高於美金40億元之額度內，為100％持有之子公司 TSMC Arizona募集美元無擔保普通公司債提供保證，以支應產能擴充之資金需求。