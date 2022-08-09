俄羅斯所佔領克里米亞其中的新卡多夫卡(Novofedorivka)發生大爆炸，位置接近沙奇空軍基地(Saky airbase)，已有爆炸影像在網路流傳 。

路透社報導，當地目擊者表示，他們聽到極大的爆炸聲響，並看到從位於克里米亞半島新卡多夫卡的俄羅斯軍事空軍基地方向，升起了極大的黑煙。目擊者說，事件發生在當地時間下午 15:30 左右，在一分鐘內至少聽到了12次不同強度的爆炸聲。其中3次特別炸響，有巨大的火光與濃煙。

新卡多夫卡位在克里米亞半島的西南邊，烏克蘭有效控制區距離該地超過200公里。(圖/twitter)

Several explosions reported in Novofedorivka, Crimea. A large Russian airbase is located here. pic.twitter.com/I73LKqGjRO — Kyle Glen (@KyleJGlen) August 9, 2022

大約 30 分鐘後，又發生了一次爆炸，聲量是最大的一次，又引發了兩股煙塵。在附近的沙奇鎮傳起災難警報。

俄羅斯克里米亞總督謝爾蓋•阿克謝諾夫（Sergei Aksyonov）他的telegram上承認此事，並表示他已前往該地區瞭解狀況。

Footage of one of several explosions that struck Saky airbase in Crimea, Russian-controlled #Ukraine (🇺🇦).



The air base is home to Russian (🇷🇺) Su-30SM and Su-24M/MR aircraft and is 200 kilometres away from the frontline.

pic.twitter.com/eY5jGTJjEX — Aerospace Intelligence (@space_osint) August 9, 2022

據基輔獨立報的報導，克里姆林宮已承認爆炸發生在沙奇空軍基地內，而爆炸原因是彈藥爆炸造成的。俄羅斯國防部解釋，這場爆炸是在一個封閉的儲存區，引爆了幾枚彈藥。

幾十年來，俄羅斯強調向基輔租用塞瓦斯托波爾海軍港口，做為黑海艦隊的母港；到了2014年，俄羅斯吞併了整個半島，而一舉動並未得到大多數其他國家的承認。自2月24日新一波的俄烏戰爭爆發以來，克里米亞很少遇到戰火，烏克蘭不具備打擊克里米亞的能力。不過最近情況出現一些改變，烏克蘭持強強調，定會收復克里米亞，並且會從打擊俄羅斯軍事基地開始。