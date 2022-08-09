美國前總統川普今天稱，聯邦調查局（FBI）探員突襲他在佛州棕櫚灘的海湖俱樂部莊園，還破解他的保險箱。路透社整理川普目前身上背負的調查和官司。

● 消失的國家紀錄

美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）2月通知國會，檔案局從川普位於佛州的住家追回大約15箱白宮文件，其中一些內含機密文件。

聯邦眾議院監督委員會（Oversight Committee）當時表示要擴大調查，要求檔案局提交額外資訊。川普曾證實他同意把若干紀錄歸還檔案局，還說這是「普通的例行程序」。

● 2021年1月6日國會大廈遇襲案

川普支持者去年1月6日攻擊國會大廈。「1月6日襲擊事件調查特別委員會」正在努力蒐證，以證明川普違法嘗試推翻2020年的敗選結果。

委員會副主席錢尼（Liz Cheney）表示，委員會可能將多起案件轉交司法部，試圖對川普提出刑事指控。川普則反控委員會的調查是一場騙局。

2020年總統大選由民主黨的拜登（Joe Biden）勝選。委員會3月2日提交的法庭文件中，詳細說明川普努力說服時任副總統彭斯（Mike Pence）不計入票投拜登的一些選舉人票，或是把計算選舉人票的程序延後。

負責本案的加州聯邦法官卡特（David Carter）表示，川普的作為可能違反聯邦法律，法律規定不得或企圖「以權謀私」妨礙任何官方程序。

委員會還在3月2日的文件中提到，川普等人可能合謀騙取國家。相關法律規定，兩人以上「藉欺騙、奸計、耍詐」來干預政府職責屬於犯罪。

除了嘗試施壓彭斯，委員會也舉出川普試圖說服州選舉官員、民眾和國會成員，稱2020年的大選被偷走了，不顧多名盟友告訴他無證據顯示選舉舞弊。

國會調查委員會無法以聯邦罪名起訴川普，必須交由司法部長賈蘭德（Merrick Garland）帶領的司法部決定。

專家表示，司法部若起訴，檢方主要的挑戰在於證明川普行為具有以權謀私的意圖。川普可能主張他真心認為自己贏得選舉，就算他施壓彭斯和州選舉官員的過程已詳細紀錄在案，他也能主張無意妨礙國會或騙取美國，而是要捍衛選舉的公正性。

川普也可能被控「共謀暴亂罪」，因法律規定不得以武力推翻美國政府。曾任聯邦檢察官的密西根大學（University of Michiga）法律教授麥奎德（Barbara McQuade）說，若要證明這一點，檢方必須舉證川普與他人共謀使用武力。

1月6日國會大廈攻擊案的多名參與者已被起訴共謀暴亂罪。

● 電匯詐騙

民主黨人在調查委員會6月一場聽證會中說，共和黨籍的川普向支持者募集大約2億5000萬美元，以在法院推動他的勝選主張，但川普卻把大筆捐款用於他處。

法律專家表示，這使川普可能被控電匯詐欺，因法律規定不得以不實或騙人方式取得金錢。

● 干涉喬治亞州選舉調查

川普被控試圖影響2020年喬治亞州選舉結果，喬治亞州5月選出特別大陪審團，來考量該州檢方調查到的證據。

部分調查聚焦於川普2021年1月2日與共和黨籍喬治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）通話的內容。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）取得錄音，川普要求拉芬斯伯格「找出」必要選票來推翻他敗選的結果。

法律專家表示，川普可能違反至少3條喬治亞州選舉法規，包括共謀犯下選舉詐欺、違法唆使他人犯下選舉詐欺、意圖干涉他人履行選舉職務等。川普則可主張他是在行使言論自由，無意影響選舉。

● 紐約刑事調查

民主黨籍的曼哈頓檢察官布萊格（Alvin Bragg）已在調查川普家族的房地產公司是否謊報資產，好取得銀行貸款和減少稅務。

川普否認行為不當，並稱這項調查有政治動機。

● 紐約州檢察長的民事調查

民主黨籍的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）正在進行民事調查，以了解川普集團（Trump Organization）是否浮報房地產價值。

川普與他兩名成年子女─小唐納．川普（Donald Trump Jr）和伊凡卡（Ivanka Trump）同意為這項7月15日開始的調查作證。

川普同樣否認行為不當，並稱這項調查有政治動機。

● 卡洛爾誹謗案

前時尚雜誌ELLE專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控川普1990年代在紐約市一家百貨公司強暴她，遭川普否認，反控她說謊來宣傳自己的書。卡洛爾隨後於2019年控告當時還是總統的川普誹謗。

曼哈頓的美國第二巡迴上訴法院即將裁決，是否應駁回卡洛爾這起訴訟。

川普的律師主張，聯邦法律保障政府職員免受誹謗指控，川普受該法保護。