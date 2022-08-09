大陸鏡頭供應商舜宇光學7月手機鏡頭出貨量為8,911.7萬件，月增23.2％，但年減14.9％，手機鏡頭模組出貨量則為3,679.3萬件，月減8.8％，年減33.5％。

香港經濟日報引述舜宇表示，由於整體智慧型手機市場需求較淡，但手機鏡頭出貨量較6月上升，主要因個別客戶的新項目開始量產出貨。

此外，舜宇7月車載鏡頭出貨量錄得644.1萬件，按年25.7％，月增3.9％。顯微儀器則為2,667.7件，年增23.4％，月增7.1％。

另一方面，丘鈦科技7月手機鏡頭模組的銷量為3,746.4萬件，年減3.9％。7月整體鏡頭模組銷售數量為3,771.5萬件，月增25.4％，但年減3.7％。

丘鈦科技表示，鏡頭模組產品銷量較6月增長主因客戶項目週期因素，但受宏觀情勢影響，智慧型手機銷售情況仍不理想，故較去年減少。

另外，丘鈦科技7月指紋識別模組銷量年減24.2％至677萬件，但月增7.1％。