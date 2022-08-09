民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，今(9)日上午審定結果出爐，台大學術倫理審定會「建議」撤銷碩士學位，媒體人黃揚明在《大新聞大爆卦》節目指出，該篇論文也經台大教務處「核定」同意撤銷學位，等同再次確認抄襲事實，林智堅記者會想質疑的「審定會不公正」訴求被打臉。黃更指出，林智堅在今凌晨0時30分發Email給台大審定會說要去報告，除了在玩拖字訣，更顯示了暗裡有人通風報信。

「我先講結論：這個案子學術的部分，已經結束了！」黃揚明表示，「但是政治的攻防還會持續。什麼叫學術？大家不要以為審定委員會是昨天才結束；大家注意看，今天是教務長也在現場，他說了一句，教務處不但檢視了論文報告，還檢視了兩篇論文重疊的內容；而且還『核定』，不是只有『審定』結束喔，連教務處都已經核定了，說『我同意審定報告書的內容，並且依照審定委員會的建議，把林智堅的學位撤銷』。」

黃揚明說，「這是代表什麼？這一點就可以直接打臉下午3點林智堅陣營要開的記者會。林智堅的陣營在今天凌晨0點30分，發了Email給台大說『我又要去報告啦』，說『我這禮拜四、禮拜五有空』，如果今天是審定狀態持續中，你這樣發當然OK，但很明顯的，林智堅陣營是不是有一些線報？說『今天台大會有結果』，所以趕快在凌晨0點30分發了這封Email，想玩什麼？想玩『拖字訣』。」

「再來打訴訟的時候會去跟他們說，『你看，我想去說明，它不給我說明吶！』這就是他們在玩詭辯。」黃揚明指出，「所以蘇宏達老師、台大審定委員會非常仔細地，把整個程序說得很清楚，包括陳明通教授所提出來的種種、每一點，他們都有提出相關的說明跟回應。」

黃揚明表示，「這就代表什麼？這個審定委員會不是隨便玩一玩的，不但有軟體比對，還有人工，逐章、逐節、逐段，每一段如果認定有抄襲，還要全部的委員，好像5到7位嘛，『大家來討論一下，這段有沒有？』有共識就不表決；其中有一段有人有意見，就表決，是這樣一段一段討論出來的。蘇宏達老師說，他們甚至開會可以開到一整天，也許暑假這些教授也沒有上課，所以有比較充分的時間討論。」

「組成到現在2個多禮拜，把案子處理掉，我認為，台大其實也沒有太趕進度啦。」黃揚明說，「因為余正煌也到場說明了，而林智堅跟陳明通也發了他們所謂書面的聲明，那你就是不去嘛！不要忘記兩個禮拜前，林智堅陣營是怎麼去抹黑審定委員會，說蘇宏達該『迴避不迴避、未審先判』等等，今天他們一定會用一模一樣的論述！」

黃揚明強調，「所以我說，學術上已經認定結果了，不要忘記喔，今天不是只有學術審定委員會喔，連台大的教務處都背書啊，是教務處『核定』喔！假設我今天11點鐘要開記者會，請問會是今天才把審定報告書交到教務處嗎？當然不是！一定是昨天以前就給了，所以很明顯的，今天林智堅陣營有線報！有人告訴他們今天會有事。」