男星小鬼（黃鴻升）在2020年9月16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，震驚演藝圈，儘管離開近2年，至今親友和粉絲仍相當懷念他；小鬼親妹在父親節當日曬出一張小鬼和黃爸合照，透露爸爸現在整頭灰白髮，讓她看了心疼又不捨，讓許多粉絲看了都狂刷「黃爸父親節快樂」，也勾起眾人對小鬼的思念。

小鬼親妹8日在IG發文，附上一張她自稱「手機裡不起眼卻很珍貴的照片」，畫面中是已故男星小鬼和黃爸，站在陽台盆景前聊天，她有感而發地表示，「以前覺得爸爸就是一棵大樹，樹蔭很大，幫我們遮風避雨擋太陽」；但隨著時間過去，「爸爸的頭髮開始白了，一根兩根越來越多根，到現在整頭灰灰白白的」。

細看小鬼親妹上傳的照片，小鬼還在世時，黃爸頭上頂多少許白髮，現在卻已是白髮蒼蒼，讓她不免難過地說，「不知道為什麼，心裡就會有一絲絲的心疼跟不捨」，最後她不忘祝黃爸父親節快樂，也俏皮地說「（黃爸）還是一樣帥」。

許多粉絲看到小鬼親妹分享的珍貴照片和感人字句都淚目，紛紛留言「那個背影，好想他」、「完全懂，黃爸爸父親節快樂平安健康」、「很有意境讓人思念的畫面啊！祝黃爸健康平安」、「一張不用文字就令人動容的照片」。