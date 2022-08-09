即便現代提倡兩性平權，但生男生女仍然是許多夫妻討論的話題。日前婦產科醫師蘇怡寧就收到2寶媽諮詢，原來她遭人告誡「想生女兒不可以高潮」，讓蘇怡寧聽了相當傻眼，直接霸氣回覆「遠離智障，生活才會快樂」，更開玩笑地說，「生女兒的人要回家打老公屁股，為什麼都沒有高潮」。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》分享案例，一名2寶媽和老公一直很想生女兒，但卻被育有2女的朋友告誡「如果想生女兒，跟老公做功課的時候千萬不可以高潮」，還說身邊的其他人也都是靠這個方法一舉得女。

面對朋友不斷強調高潮會影響孩子的性別，2寶媽感到相當崩潰，坦言自己和老公在床事其實相當合拍，「真的要忍耐嗎？人生好難啊！」且她還為此查了諸多資料，深知生男生女都是機率問題，但仍存疑「女性高潮時，是否可能分泌荷爾蒙影響胎兒性別」，苦尋不到解答，只好訊息蘇怡寧求助。

從蘇怡寧曝光的對話記錄可見，這名2寶媽使用了許多哭臉符號，這個問題似乎已經困擾她許久，而對此蘇怡寧只是簡短回覆：「遠離智障，生活才會快樂」，短短一句話讓2寶媽豁然開朗，不停對醫師道謝。

蘇怡寧開玩笑地說，「生女兒的各位同學，請回家打老公的屁股，為什麼都沒有高潮，也請擁有可愛女兒的老公們，好好反省檢討一下自己的技能」。

而文末蘇怡寧也分享連結，他在過去的文章曾寫道，「性別是基因決定的」，並不會因為高潮與否、特定時間發生性行為，或是在陰道深淺處射精而決定胎兒性別。另外，其實透過羊膜穿刺等技術可以在懷孕7、8周時就知道胎兒性別，「只是台灣的法規不許可揭露」，而超音波一般要到16周後才能較準確地辨認性別。