近來各機關網攻不斷，數位發展部8月27日掛牌成立後能否強化國家資通安全，備受關注。政院官員表示，以往遭駭客侵襲，會通報行政院資通安全處，未來該業務將移交數位部資通安全署負責，另因應資安署業務龐大，將進行擴編。

行政院資安處目前員額僅20餘人，數位部成立後將移撥到底下的資安署。按照規畫，資安署下設綜合規劃組，負責研擬、規劃和執行國家資通安全政策，還有進行資源分配；通報應變組負責資安事件通報及其績效評估，還有防禦機制規劃、情資分享機制推動等。

至於輔導培訓組掌管關鍵基礎設施資安管理與防護機制規劃，並負責推動及執行，人力培訓也是其範疇；稽核檢查組負責相關技術檢測、攻防演練；法規及國合組則要掌握國際資安法規，以及推動國際合作策略。

知情官員表示，為因應資安署業務龐大，將分階段擴大徵才。目前數位部已經透過人事總處對外徵求數位部資安署專案分析師，月薪48,767元起跳。不過該官員也坦言，「資安人才到處都缺」，是否能順利招募還有待觀察。

實際上，數位部員額編列598人，依組織法規定最多可以有300名約聘人員，日前釋出的首波招募職缺高達上百個，實屬公務機關創舉。

對於選材標準，數位部長唐鳳9日接受專訪時表示，有數位社群工作經歷者即具即戰力，嘗試「經歷」換「學歷」，只要學歷比她好，有國、高中畢業就可以，誓言打破攬才舊規，有條件提高起薪條件。

此外，目前行政院國家資通安全會報由行政院副院長沈榮津擔任召集人，對於日前政府部門頻遭網攻，台鐵新左營站廣告看板因使用大陸製軟體遭駭，沈榮津指示各部會禁用大陸製資通訊產品範圍，從政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到「公家機關場域內」皆不可使用大陸製產品。

對此，政院官員表示，已通知各部會，現正進行盤點，未來資安處移撥到數位部後，還會不斷祭出「強化作為」，不過具體措施不便透露。