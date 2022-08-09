暑假出遊不少人會選擇行經「浪漫台三線」，然而，就有一名男子開車經過苗栗縣獅潭鄉區間測速路段，沒過多久，車上的測速警報起竟然響起，因此，讓他匪夷所思，區間測速路段為什麼警察還可以打雷射槍取締；網友則表示「區間歸區間，測速歸測速不相干啊！」、「很好啊，拍一些僥倖的」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示行經「浪漫台三線」，苗栗縣獅潭鄉路段，由於該路段設有區間側速路段，豈料，開沒多久他車上的測速機器便響起警報，過沒多久，便發現警察躲在某草叢旁，持測速槍測速，讓他非常納悶「為什麼已經進入區間測速路段，警方還可以用雷射槍打你？」，另外，他也提出警惕「千萬不要以為前段可以超速後段就慢慢開」。

男子抱怨已經進入區間測速度段，為什麼還會看到警察持測速槍拍照。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「誰告訴你有區間測速就不會有條子在那路段執勤的？」、「區間歸區間，測速歸測速不相干啊！」、「很好啊，拍一些僥倖的」、「喜歡開快車請裝防護罩，你管他喜歡怎麼測」、「為什麼不遵守速限？」、「不違規不用擔心有罰單」、「不超速還怕拍嗎？」。

不過也有網友這樣認為「躲的好高明呀！現在，遊戲規則都是政府說的算」、「今日這拍照點很不容易發現」、「雙重打擊」、「警察藏的好隱秘呀，雷射打屁股真的防不勝防，要一路保持速限」、「站在路上讓大家減速通過不好嗎，蹲在那邊我看了都覺得錢好難賺」。