有「南韓Ｃ羅」之稱的球星孫興慜，因好球技而備受矚目，另外也因它的好性格讓他在韓國娛樂圈也有大票朋友，外型高挑、擁有健美身材的他也是不少時尚品牌眼中的新星，日前甫成為英倫時尚品牌Burberry全球大使的他，又再度獲得新身份，升格成為Calvin Klein（CK）內衣韓國區形象大使，而在形象照中孫興慜大秀身材，秀出結實的胸肌、冰塊肌，養眼的身材讓網友驚呼連連。

孫興慜因球技、外型而備受矚目，獲得不少時尚品牌認可邀約合作。（Calvin Klein提供）

年僅30歲的孫興慜，目前效力於英格蘭超級足球聯盟托特納姆熱刺足球俱樂部，是首位拿下英超金靴獎的亞洲選手，此次獲得新身份，他身穿了多款品牌最新款式包含Embossed Icon系列單品，該系列運用永續材料製成，並融入新穎設計，搭配丹寧外套、牛仔褲等展現十足的男人味。此次獲得新頭銜，孫興慜表示:「作為 的長期粉絲,我很榮幸能在我的國家代表 。多年來, 的產品在我的衣櫥中一直佔有著特殊的地位,因此這次的合作可以說是天作之合。像世界各地的許多人一樣,我不斷受到該品牌的標誌性系列所啟發,因此能夠成為品牌大使對我來說既是令人興奮又像是做夢一般。」

今年六月孫興慜成為Burberry全球大使。（摘自孫興慜IG）

而他除了CK、Burberry代言外，還與美國精品商務旅遊精品品牌TUMI、美國時尚品牌Polo Ralph Lauren以及眼鏡品牌Gentle Monster 等合作，身價超過25億元。