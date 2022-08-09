說起華人演藝圈代表性的巨星，通常是四大天王、陳奕迅等人，其中的劉德華尤其最為人所知，而在他成功背後的女人，並非只有他的愛妻朱麗倩，其實另有一位女性從未離開劉德華的身邊，一待便是近25年，幾乎可說把青春獻給劉德華，雖然不多人知道卻情意動人，她便是劉德華的伴舞女郎「賴文慧」。

賴文慧現年已40多歲，自16歲那年便跟著劉德華表演，同時是劉德華的伴舞女郎中時間最長的一位，不僅擁有極佳的舞蹈基礎，也擁有纖細的四肢線條，只要跟劉德華有同台共舞機會，2人台上互動或對視，皆有極佳舞蹈默契。而就算有人看見她的傑出表現，捧高價請她伴舞卻從未答應，讓人更加好奇。

由於賴文慧始終不願接受採訪，又有只願給劉德華伴舞的這點，讓她的這個人蒙上了一層神秘色彩。就有網友揣測，賴文慧希望此生只做劉德華一人的女伴舞，才會從16歲起就一直陪伴在劉德華身邊，把最青春燦爛的時光都獻給他，甚至於到現在依然保持單身，明明該有更好的前途，不禁令網友們感到可惜。

部分人士指出，賴文慧這個人貌似喜歡劉德華，在演唱會時的眼神帶有情意，不過由於她知道劉德華已有朱麗倩，也明白劉德華的用情專一，因此選擇退而求其次，次次用這種默默守護的方式，待在劉德華的身邊。不過賴文慧和劉德華都已日漸老去，演唱會的場次已不復當年，也讓人替她心疼將來新規劃。