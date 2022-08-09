疫情肆虐，香港又一家百年老店歇業！蓮香飲食集團周二（9日）宣布，蓮香樓及蓮香棧已於周一（8日）結束營業，不過位於香港上環的蓮香居仍會繼續營業。

蓮香樓周二在臉書公告，疫情以來，老闆已經盡力支撐蓮香樓，可惜真的敵不過疫情，始終都要走到這一步，希望未來有機會能再與大家見面，另外，希望其它同系之蓮香茶居可以繼續努力，戰勝疫情。

蓮香樓創立於1889年，前身為廣州糕酥館，1910年起專營茶樓，並改名為「連香樓」，之後又因翰林學士陳如岳稱讚其蓮蓉味美，便題字改名為「蓮香樓」。1918年，蓮香樓於香港開設首家分店，命名為省港蓮香樓。90年來多次搬遷，如今的蓮香樓位於中環威靈頓街，佔據所在七層唐樓曾昭灝大廈的地下及一層，樓下設賣年糕唐餅的店面，樓上則為茶室。

根據東網報導，餐飲聯業協會會長黃家和表示，他半年前每星期都會到蓮香樓吃晚餐，對蓮香樓和蓮香棧的歇爺覺得很可惜，他說，「近年經營困難的原因一定是新冠疫情，缺少遊客光顧，僅靠本地客難以維持生意」。

此外，蓮香樓員工稱事前毫不知情，且從4月就開始拖欠薪水，之後會集體到勞工處申訴。報導指出，店鋪約有20名員工，估計一共拖欠約80至100萬港元的薪資。