台灣人被騙去柬埔寨近來引發各界熱議，傳出受害人不僅受虐，甚至會遭到性侵、活摘器官。先前曾宣布停止受理援救8月3日起前往柬埔寨的美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org，GASO）透露，其實不只柬埔寨，緬甸、泰國、寮國、杜拜4個國家也不能去。

GASO在臉書粉專發文表示，其實詐騙百百種「萬本不離宗」，人口販運只是結果，根本原因是難抓，且某些國家罪責低、甚至豢養放任，所以才會從博弈轉型成詐騙、直接綁票勒贖的趨勢，「抓不勝抓，防不勝防」。

GASO指出，目前流行貸款詐騙，透過臉書廣告說可以幫助借款，騙人飛往泰國後就把人綁走；或是民間借款、銀行債權轉賣，還不出來的人被以海外打工還債、包食宿的方式，把人騙到海外。

最常見的就是朋友騙朋友，詐騙集團提供腳本，讓受害者把朋友拐去當地，「幫傭、水電，甚至還有當AV男優的」，教育程度不高、警覺性不夠或過於相信朋友的民眾容易成為受害者，曾有案例就是受害人以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，「人一下飛機已經到了柬埔寨」。

GASO提醒，現階段民眾只要記住一個原則，就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了。GASO強調，「救出來的人遠比受困的要來得少！」希望宣傳後民眾能夠多多警惕，「預防勝於治療！」