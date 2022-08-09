台大學倫會果然抓弊高手！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，今(9)日上午審定結果出爐，台大學術倫理審定會建議撤銷其碩士學位；國民黨台北市議員徐巧芯在《大新聞大爆卦》節目指出，學倫會抓出林智堅迴歸分析的英文一個寫對、一個寫錯，與余正煌論文中的對錯處一模一樣；此外，中後期系統跑出數據的錯誤處也都相同，因此不但林智堅的論文確定抄襲，就連放行兩篇論文的指導教授陳明通也責無旁貸。

徐巧芯指出，「今天蘇宏達院長出那個『迴歸分析』的表格裡面，講了3個錯誤：第一個是迴歸分析的英文，余正煌寫錯過，在同一份論文也寫對過；余正煌錯，林智堅就錯，余正煌對，林智堅就對，這是第一跟第二個疑點，這是先前我們沒有揭露出來，我們沒有發現的。」

「第三個，在迴歸分析的表格上面，余正煌犯了一個學術的錯誤。」徐巧芯說，「他寫了一個『0』，老師們認為，一般來說，那個地方是不會用『0』去做說明跟解釋的，林智堅也一樣，寫的是『0』。這已經是什麼呢？這不是前面第一章、第二章初稿的架構喔，大家要記得，林智堅都講說，『一開始最早的時候的初稿內容』，你現在抄到的東西已經是，你的Data(資料)跑到TSS(系統)裡面的時候，跑出來的表格跟數據，余正煌錯的地方，你跟著一起錯。」

徐巧芯強調，「所以那已經是中後期的東西，你還是在抄嘛！所以你是前面抄、中間抄、後面也抄，你就已經引用過余正煌的論文，你要怎麼讓老師們、讓我們相信說，你沒有看過別人的論文？你沒有注意到對方的論文跟你的重疊度這麼高？如果先前你在寫論文的時候，你看過對方的，你就發現了；要嘛你要告余正煌，要嘛你就要更改你自己的文章。作為余正煌的口試委員暨林智堅的指導教授陳明通，竟然就這樣子放行兩份論文！」

「所以我認為接下來，就是陳明通會受到怎麼樣的學倫會處置。」徐巧芯說，「中華大學現在的壓力來了，如果台大能夠很明快地、很完整地、縝密地把所有的要點看過、分析過、整理過，做出決定，那請問中華大學要什麼時候才要做出來？兩個月的時間也很快就到了。我覺得中華大學也碰到一個難題啦，感覺得出來他們是希望能夠『相信政府相信黨，配合政府配合黨』。」

徐巧芯表示，「但問題是說，你要開一個記者會，讓那些老師在那邊說『林智堅沒有抄襲』的理由，真的很難耶！那兩份，重疊度到九成多，你要怎麼一個一個解釋說『他沒有抄』？這個真的有難度，所以我相信，對中華大學運作的壓力一定會更大了。不然林智堅剩下一個大學進修部的學歷，對他選直轄市市長而言，這樣沒有誠信的候選人，我覺得是會被民眾給淘汰的。」