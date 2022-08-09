自封「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，拍攝謎片《華根初上》引發不少話題，之後決定從事其他行業，從日月光作業員到大樓保全都嘗試過，近期定下來轉去賣雞蛋糕，似乎有心要改頭換面；他更自曝自己積蓄為零，甚至連買口罩的錢都沒有，認美女老闆是恩人，不過這番言論被之前合作的AV導演圤智雨打臉，公開當初拍片價碼。

鄧佳華之前發文寫下：「還沒有在雞蛋糕上班前，有一餐沒一餐的，沒有錢買醫療口罩，生活非常克難，積蓄0元。自此女老闆讓我來上班後，生活比較過得去了，現在的每一餐，我都會感激，也讓我有錢買醫療口罩了。」

這段話被導演圤智雨看到，兩人過去合作謎片《華根初上》，忍不住發文怒譙：「看到鄧佳華這新聞我笑了」，他表示自己沒有參與鄧佳華第二部和第三部影片，單從第一部自己與鄧佳華的合作，當初對外宣布鄧佳華只拿600塊，實際上給了鄧佳華3萬塊的片酬，再加上還給破處紅包，總共是30600元，讓圤智雨動怒嗆：「你拍一部等於別人拍五部的錢，你還不滿足嗎？你以爲你是誰？請問，你怎麼會窮」，認為鄧佳華並不如他所描述的那樣慘，反問他打工的薪資「雞蛋糕一份多少錢？能給到你超過3萬嗎？」批評對方講話不負責任。

不少網友知道內幕後留言：「憑什麼正常男優6-8千，爆牙可以拿三萬 為什麼」、「希望再多爆他的黑幕」、「工讀生薪水，連基本底薪都不到」、「他不都一直這樣嘛？換了工作就開始靠北前東家，捧新東家」