向陽在嘉義要建置總量312MW太陽能發電，底下將利用科技養殖自有品牌「和光蝦」，未來要外銷到日本。(圖／向陽集團提供)

已有10多年農電共生經驗的向陽集團，旗下向陽多元公司今(9日)舉行大型「光電漁電共生計畫」88.8億聯貸案簽約。集團瞄準在嘉義義竹、布袋蓋出312MW(31.2萬瓩)容量漁電共生，其中逾8成由多元公司操刀，88億就是要用在首期建設上，預計明年底開花。底下則利用AI科技養殖自有品牌「和光蝦」，未來將外銷日本，著眼光電與養殖兩邊都要賺錢。

向陽成立泰陽、多元兩家子公司，主責近年最熱門的漁電共生，共要在嘉義建置312MW容量。前者負責50MW，後者262MW，再分兩期進行。

向陽多元首期130MW，目前已做好7MW，全部完工要到明年底。二期132MW，也預計2023年啟動，資金更要高達200億。

向陽多元今與銀行團聯貸案簽約啟動儀式，公司持股以董事長陳貴光個人35％最多，日本三井住友旗下國際投控33％、新光鋼20％，國泰人壽10％。由於股東實力雄厚，因此向陽只要借88億，銀行團卻競相爭貸，合計要給181億，超貸率200％以上。

向陽利用科技，要讓養殖業可和綠能共生。陳貴光舉例，建置312MW太陽能發電裝置，一年有4億多度電，這個規模下的溫室防疫型養蝦池，應可年產4億多隻的蝦，等於「一度電養一隻健康又新鮮的蝦」。

向陽自創品牌「和光蝦」，就是草蝦跟白蝦，但取名「和光蝦」，有比美日本「和牛」之意。讓蝦子聽音樂、吃益生菌，在防疫型溫室循環池長大，希望成長後美味新鮮。陳貴光說預計3年後年產3600噸，規劃內外銷各占一半，鎖定賣到日本。 國內部分則透過美食家食材供應商，鋪貨到餐廳等活蝦通路。

向陽先前投入研發，累積有100多項專利，卻也虧了10億。陳貴光指出，今年營收預計5到6億，開始部份獲利，明年看好營收從10億起跳。