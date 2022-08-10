水力發電為主的北歐國家挪威，是歐洲主要的電力出口國，但挪威政府8日表示，若電廠水庫水位依舊偏低，考慮限制電力出口到歐洲。歐洲正憂心會因俄羅斯斷氣難過冬，挪威此舉恐加劇歐洲能源危機。

奧斯陸政府周一聲明指出，挪威約90％發電量出自超過1,700座水力發電廠，但今年春夏挪威南部降雨量少，導致蓄水量偏低，該國只好以補充水庫蓄水量及確保國內電力供給為優先。

為此挪威政府需要一個控制機制，一旦水庫水位過低，必須限制電力出口。該國部長級官員本周將建立架構，好讓新機制盡快就位運作。

挪威向來是歐洲主要電力出口國，20％的發電量輸往英國、荷蘭、德國等國，尤其俄羅斯對歐洲減供天然氣報復制裁後，這些西歐國家對挪威能源供應的依賴更甚以往。但挪威擔心未來幾個月自家能源吃緊，在政治壓力下採取限制電力出口行動。

歐洲能源危機因俄羅斯的「斷氣」威脅加劇之際，對仰賴挪威供電的歐洲國家來說，任何限制無異再添打擊。尤其是最依賴挪威電力出口的英國，恐讓原本就高不可攀的電價再往上墊高。

挪威石油暨能源部長阿斯蘭德（Terje Aasland）接受《路透》訪問表示：「我們需要管理或安全機制，來保障國家供電安全，這樣我們的水庫才不會乾涸見底。」

阿斯蘭德指出，國內限電的可能性不大，萬一真的發生，應會影響部分區域幾天及四、五月份幾周時間，受衝擊的以企業為主。

挪威能源公司今夏靠降低發電量來限制用水，確保發電廠水庫有足夠儲水應付冬天月份供電所需。挪威南部水力發電廠今年迄今的發電量，較去年同期少了18％。