大陸一線女星楊冪不只臉蛋貌美，還有前凸後翹的身材，成為各大節目、影劇和廣告爭相邀約的寵兒；近日她拍攝知名內衣品牌的廣告 ，4張代言照隨之曝光，辣出新高度。

VictoriasSecret維多利亞的秘密8日在官方微博曝光楊冪的4張內衣廣告的宣傳照，身為亞洲區品牌代言人的她，吹著浪漫的長捲髮，臉蛋塗抹細緻的妝容，穿上3套不同款式的內在美，分別有水藍色微透視馬甲白紗裙、粉色蕾絲睡衣和胸口綁帶的黑粉撞色內衣，即便拍攝風格很典雅，楊冪還是在鏡頭秀出超有料的身材，事業線和北半球均一覽無遺。

很多網友都很欣賞楊冪的內衣照，紛紛留言讚嘆：「好漂亮的代言人」、「這是我能看的嗎」、「有溝溝」、「我的媽呀，美暈我」、「想要簽名照」。

楊冪的內衣廣告照典雅又不失性感。（圖／微博@VictoriasSecret維多利亞的秘密）

楊冪的內衣廣告照典雅又不失性感。（圖／微博@VictoriasSecret維多利亞的秘密）

楊冪的內衣廣告照典雅又不失性感。（圖／微博@VictoriasSecret維多利亞的秘密）

楊冪的內衣廣告照典雅又不失性感。（圖／微博@VictoriasSecret維多利亞的秘密）

楊冪最近忙著拍攝改編漫畫的新劇《妖狐小紅娘》，在劇中擔任女主角「塗山紅紅」，但形象照曝光時，不少網友都覺得楊冪的造型有點太艷麗，沒了原著中的清純狐妖的設定，但整體來說還是相當漂亮。