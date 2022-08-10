論文門掩蓋了軍演話題？共軍繞台演習話題延燒多日，不少網友都在熱議「千萬別抬頭」，蓋過了先前的論文門話題；沒想到9日論文門再爆新篇章，台大核定撤銷民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士學位，軍演的話題頓時又消風不少，不禁令PTT鄉民們起了黑人問號：「現在到底哪個才重要？」不少人點出「選舉才重要」。

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，引發共軍多日在台灣周圍海域實彈演習，政府躺平式的應對引來諸多批評；甚至還有陰謀論指出，蔡政府張開雙臂歡迎裴洛西來訪，目的就是要大力操作抗中保台議題，這樣一來就算是論文門、球場門雙風暴纏身的林智堅，到了年底也一樣能「躺著選」

共軍演習或許能左右選情，但民眾仍質疑蔡政府與國軍為何全躺平？粉飾太平的不滿聲音在網路上蔓延開來；沒想到共軍圍島演習剛告一段落，9日台大學倫會審定結果隨即出爐，這時反而又像是國防大漏洞被論文門掩蓋過去了，搞得網民們很亂，不曉得現在哪個議題才更值得關注討論。

PTT就有網友問卦：「現在是論文重要還是中共軍演重要？」他說：「今天論文案又成為新聞頭條了，但中共的危機還沒解除，大家覺得這一刻是論文有沒有抄襲重要？還是中共軍演加各種經濟杯葛重要呢？還是選舉比較重要？」引發不少網民共鳴熱議。

不少人恍若隔世：「突然沒人在乎軍演了」、「中共：欸不是…我還沒離開」、「阿共應該傻眼」、「小英都去吃小吃了，你說呢？」、「現實是根本沒人在乎軍演！」、「蔡英文到處參加活動，她好像也不在乎軍演」、「國防部不想公布飛彈相關資訊不是剛剛好？」、「國防部：這是無害論文」、「你EE都不在乎了」、「選舉重要」、「政府都裝死了，人民能幹嘛」、「經濟部都宣布投降了~~印中國台灣可以了」。

原來鄉民們最愛的還是看熱鬧：「論文這場戲比外面的好看啊」、「民進黨突然關心軍演了啊」、「對政府來說，論文吸引掉軍演砲火」、「台大出來開個記者會，側翼全動了」、「台大不講武德」、「綠的不是軍演低調處理嗎？」、「終歸黨的選舉重要」、「黨覺得都不重要啊，選舉比任何事重要」、「台灣人什麼都容易膩，意外嗎？比三分鐘熱度一定世界第一」、「兩個都跟阿通師有關，他到底能搞多少錯事」。