受地緣危機因素影響，以色列特別重視各種類型的飛彈攔截系統(MDS)，以及主動防禦系統(APS)，從高空層的箭式反飛彈系統(Arrow)，低空層的鐵穹(Iron Dome)，以及防護坦克的戰利品(Trophy APS)、防護輕型車輛的鐵拳(Iron Fist APS)。即使已經如此先進，但是以色列的防禦系統仍然持續進化中。最新的「混合眼」微型相控陣雷達(HybridEye)就是一例，它未來將是主動防禦系統的眼睛。

以色列國防部研發局 (DDR&D) 已委託 伯德航太系統公司(BIRD Aerosystems)提出一種主動防禦系統原型，它名為「混合眼」，已在在 Eurosatory 2022 展覽會期間與向外介紹。目前車輛周邊警戒系統多半採用光電攝影機，而「混合眼」則採用相控陣雷達，檢測來自各個方向和高度的威脅。

「混合眼」是一種全數位的微型相控陣C波段雷達，該雷達採用多波束技術，能夠同時處理遠距離，和極近距離的多種威脅，並進行即時預警。該雷達能夠快速的判斷距離、方位角和仰角上實現所需的角分辨率，然後將訊息供應給判讀系統。

目前的戰場環境凸顯了地面作戰車輛、部隊，經常面臨飛彈、無人機和滯空彈藥（loitering munition）的威脅，因此主動防禦系統會更為重要，現在混合眼處於後期開發階段，預計今年將展示完整的主動防禦能力。