壽險公會理事長改選將於8月底登場，檯面上的參選人，將由南山人壽新任董事長尹崇堯對上全球人壽董事陳慧遊；繼尹崇堯8日公布政見後，陳慧遊今晚(9日)也發公開信，壽險公會理事長選舉之爭愈來愈白熱化。

陳慧遊先認同商總理事長許舒博(前壽險公會理事長)近日所提的三點建言；陳慧遊表示，要設計相關制度，繼能促進經濟發展腳步，又能降低金融系統風險的「一石二鳥」之計，若他能當選公會理事長，這將是首要推動的工作之務。

壽險業投資問題近來浮出檯面，陳慧遊表示，社會擔心壽險業投資海外新興市場債的風險問題，其實是台灣低利金融環境所影響，否則壽險業者沒理由同時承擔信用、匯率雙風險，到較高報酬的新興市場舔血；趁這次全球升息循環，不管是銀髮產業也好，臺灣次世代基礎建設也好，陳慧遊期許，要設計出可以讓壽險得以投入的金融商品，讓這些高風險的金融投資可以回流台灣。

陳慧遊表示，金融投資回流有兩大好處，一方面促進經濟發展腳步，二方面又能降低金融系統風險，強調這是「一石二鳥」之計。

對於業內大小壽險立場不同問題，陳慧遊指出，替業者「能做的事情還很多」；他認為，不管是大型壽險，抑是中小型或外資公司，行業發展要能「雨露均霑」，同時更要全方位的考慮同業一些在監理政策以外的需求。

陳慧遊認為，壽險公會理事長的功能在聚合同業的最大利益，並以此基礎與監理單位及社會溝通；同業間或有業務的競爭，但面對環境的壓力絕對是「打虎還是親兄弟」，他認為，理事長只是公僕或者是桶箍，是服務者而不是指導者。

陳慧遊也感謝全球人壽董事長彭騰德的支持，「願意把他捐出來服務同業」；陳慧遊表示，理事長工作目標是促進整體行業的精進與發展，而不是只對特定公司有好處，有呼籲壽險同業能夠給「專職理事長」路線一個機會。