兆豐銀行總經理蔡永義將在10日退休，據了解政院方面已經核定暫代總經理的人選，確定由兆豐金控總經理胡光華暫代銀行總經理的職務。

除了蔡永義在10日退休，另外兆豐銀行的法遵長鄔慧琳也將在八月底屆齡退休。兆豐金控是在九日的傍晚正式的接到人事公函，預計會在本週五的銀行董事會完成兼代總經理的選任程序。