一套半山海景的頂級豪宅，5折甩賣都沒人要？今年6月底，大陸深圳市老牌半山海景豪宅天麓3區萊茵莊園一棟200多平方米的房源在阿里法拍上架，起拍價558萬元，但最終因無人競價而流拍。2019年3月時，該房源的評估總價則是1175萬元。

《每日經濟新聞》報導，該房源最早在2018年9月就曾上架，先後6次流拍，起拍價也由最開始的823萬元降到了現在的558萬元，降幅達265萬元。2007年天麓1區開盤至今，15年過去了，這期間深圳不少片區房源上漲迅猛，但相對而言，天麓的房價並未呈現太大變化。甚至2017年時，還曾有網友發帖，宣稱願意降價1000萬元售賣天麓8區獨棟別墅。

不過，2009年入市的天麓8區，一度以近13萬元／平方米的單價，晉升深圳樓王。從天麓的過往拍賣記錄了解到，近5年來已有60次拍賣記錄，但整體看成交並不多，多數房源都以「本場已流拍，無人出價！」而草草結束。

對此，在深圳從業多年的資深房地產經紀人羅鵬透露，「深圳鹽田、大梅沙的濱海豪宅火熱的年頭已經很遠了，10、20年前曾有很多富豪在這邊紮堆，也被諸多投資者稱為深圳東部的黃金海岸線，不過後來香蜜湖、深圳灣等豪宅片區崛起，來這邊買豪宅的相對就變少了。」

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