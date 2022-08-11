結婚是許多人的人生計劃之一，但往往有些人婚前總是會有壓力與想太多，讓我們一起來看看「這些星座」可能會有「婚前恐懼症」！？ - 第一名：處女座 處女座在意的事情太多，對於另一伴要求也相當高，因此在步入婚姻前，總是太龜毛挑剔，不僅把自己處在一個焦慮狀態，也讓另一半壓力很大，最後甚至讓彼此都有婚前恐懼症，而最後婚事就告吹了。 - 第二名：雙子座 雙子座在即將要邁入婚姻的心態會非常緊張，因為他們內心是很想成家立業，但思想與性格又是比較自由開放，常常會產生矛盾的作用，因此雙子座若要步入婚姻，真的要三思這樣的生活是不是自己所要的。 - 第三名：巨蟹座 巨蟹座雖然時常是以家為優先考量的性格，但也因如此，他們對於結婚成家有一種想像，深怕自己婚後並不是自己所想的那樣，因此婚前就會變得很憂鬱又懊惱，但若另一伴給予很多安全感，也許這樣的狀況就會緩解很多。 - #婚後生活是一個考驗