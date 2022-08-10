投資小白救星！合庫人壽「超鑽小金庫」保險、投資一次完成。(圖片來源:中時新聞網)

你對投資毫無頭緒，又或是不曉得該保哪些保險嗎？一次搞定的「投資型年金保險」就是好選擇，還能讓你快快完成人生目標！透過定期定額投資，讓你輕鬆配置資產與擁有多重保障，投資獲利後可以選擇一次領回或年金分期給付，無論買車、國外旅遊、創業還是結婚基金等等，皆能完成夢想！

低薪世代，理財顯得十分重要，但如何投資才能創造財富亦是關鍵。合作金庫人壽推出的投資型年金保險「超鑽小金庫」，適用於20-50歲想要錢滾錢的投資民眾，特別適合欲存第一桶金、渴望增加財富、月光族、結婚基金、創業基金、買車、居家裝修及國外旅遊的人，僅需透過投資國內外穩定的基金標的，即能穩定累積基金，包含摩根JPM美國科技基金A股、安聯台灣智慧基金及貝萊德世界健康科學基金A2股，交給專業全權處理，輕鬆達成人生目標。

投資方式百百種，多數人會選擇買賣股票賺差價，但需耗時研究又有投資風險，並不適合所有人。「超鑽小金庫」相對保守，卻也能獲利且同時擁有保障，且投資獲利後可選擇「一次領回」，或是「年金分期給付」，還有3大特色深受廣大年齡層喜愛，包含快速投保、隨時投保，以及每年享有4次免費投資標的轉換。現代人生活忙碌、分秒必爭，往往僅有通勤時間才有一些空閒，不過「超鑽小金庫」可以網路投保，無須靠櫃透過業務員處理，線上僅需5分鐘即可完成；不受限於時間與地點，隨時皆能投保且定期定額持續投入；還能連結精選投資標的，每年享有4次的免費投資標的轉換，投資理財輕輕鬆鬆。

除此之外，4大保障也讓投保人好安心。「超鑽小金庫」分期給付年金，要保人的「保證期間」可依個人需求選擇10年、15年或20年，且投保人最高可領至保險年齡達110歲為止，保障不間斷；至於年金給付的時間，要保人可於投保時，選擇第10保單周年日或其後特定保單周年日作為年金給付開始日，需要注意的是被保險人的保險年齡需達到50歲，但不得超過保險年齡達80歲之保單週年日。

而在年金保證期間，在年金給付開始後的期間，無論被保險人是否還生存，年金保證持續給付；若是保證期間身故，合作金庫人壽會將未領取的年金餘額依約定，支付給身故受益人。另外，在年金開始給付日前，要保人是可以向合作金庫人壽，提出保單帳戶部分提領，不過每次提領之保單價值不得低於5千元，且提領後的帳戶價值也不得低為5千元。

合作金庫人壽為了歡慶「超鑽小金庫」上線開賣，凡於即日起至2022/11/30成功投保者，即可參加抽獎活動，獎品價值超過9萬元！獎項包含全新iPhone SE 256G (市值19,000元) 1名、Switch主機+健身還大冒險(市值12,888元) 2名、可樂旅遊兌換券5,000元(市值5,000元) 10名，3大好禮等你來抽。

找到正確理財管道，「投資」並沒有想像中困難，既然自己對理財一竅不通，那就交給專業準沒錯！透過定期定額、專業投資，累積財富及完成夢想好簡單，不再是一場夢！