高雄全家海神球星胡瓏貿在《Sports會客室》回顧分享籃球生涯趣事。

《中時新聞網》與台灣運彩推出的節目「Sports會客室」，這集邀請台灣運彩T1聯盟上季總冠軍賽MVP，也就是高雄全家海神前鋒胡瓏貿，除了他暢談在總冠軍賽G1那記絕殺三分球，更表達內心最大遺憾就是拿不到新人王。

一開始胡瓏貿就談到外界相當關心的腰傷問題，「也不知道為什麼，可能就復發了吧，其實也很可惜，我今年很想要出征，可是為了未來著想，還是做出退訓決定。」自然也必須問到他在今年總冠軍賽G1那記絕殺三分球。

「實話說戰術沒有畫到我，教練戰術畫了四個人，但他沒畫到我，」胡瓏貿回憶當時暫停布置，「我也來不及問他，就想說去那個位置，沒想到我剛好有那個空檔，我也就是運氣很好投進去了，這是我人生第一次投進絕殺。」

不過事實上，拿到今年總冠軍賽MVP的胡瓏貿，最想拿到的獎項就是生涯都沒拿過的新人王，「因為頒獎典禮那天記者朋友剛好問我，你有什麼遺憾嗎？我就回說新人王，我第一年進來就爭不了，就是當成一輩子的遺憾。」

回憶自己成為史上首位在美國NCAA拿到千分的台灣球員經歷，胡瓏貿說：「當時去超級累，可能說種族歧視啊、語言隔閡啊，在美國打球必須先當好學生，才有辦法當運動員，課業要維持C以上，大一每天至少念書6小時。」

提到台灣運彩上季冠名T1聯盟，胡瓏貿感謝台灣運彩幫助台灣籃球，以及T1聯盟變得更好，「有朝一日，好的球員不一定西進，也有可能留在台灣，因為我們一切就是從上面開始做，慢慢影響到基層，才有辦法串連起來。」

談起自己恩師松山高中黃萬隆教練，胡瓏貿說：「就是伯樂碰上千里馬的概念，他開啟了我不同的東西，也教導我很多的人生道理。」至於自己在國家隊選擇10號球衣，胡瓏貿強調除了受到櫻木花道啟發，更因運氣也不錯。

除了希望瓊斯盃復辦與尊敬黃金世代學長，胡瓏貿也提到自己最近愛上的休閒娛樂，「當我在打高爾夫球的時候，我還蠻開心的，當你把小白球轟得超遠，就會很開心，就想一直打，這是我最近開發的第二項技能或運動。」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，2014年至今已累積挹注運發基金逾300億，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。