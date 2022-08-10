美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧大陸反對堅持訪台，並與總統蔡英文會面，大陸也透過實彈軍演、經濟制裁台灣反制，有專家提醒，目前制裁的範圍對整體經濟影響不大，但需要關注禁令是否會擴大至製造業、半導體及電子業等重要產業。

Fortune報導，台灣財政部統計處處長Beatrice Tsai（蔡美娜）表示，由於大陸與台灣的經濟體有高度聯繫，大陸對台灣施加的限制，不太可能對台灣產生重大影響，與此同時，她也認為，由於彼此經濟關係有高度依賴，評估大陸對台灣企業實施更嚴厲制裁的可能性很低。

財政部數據顯示，大陸占台灣所有出口的37%，是最大貿易夥伴，且今年7月的最新數據，台灣出口約160億美元貨物至大陸，比第二大貿易夥伴東南亞國協的75億美元還要多出1倍。

報導提到，儘管大陸對台灣農漁產品進行制裁，但對整體經濟狀況的衝擊並不大，去年農產品出口僅占台灣總出口的0.6%，但星展銀行資深經濟學家馬鐵英提醒，「需要關注北京是否會將貿易禁令擴大到製造業，尤其是半導體和電子產品。」