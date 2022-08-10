桃園市清潔隊一名已婚的人夫阿財（化名）去年與妻子吵架後失聯一整晚，其妻子隔天意外目擊阿財與女同事在祖母家同床共枕，認為阿財與女同事關係不純，憤而控告女方求償。但法院審結，認定無證據顯示阿財不倫女同事，最終駁回上訴。

判決書指出，阿財的妻子主張，阿財為桃園市政府清潔隊員，而去年7月間阿財與她起爭執後離家出走，整晚不接電話，隔日她竟在祖母家目睹阿財與女同事躺在同在床上，阿財上身赤裸，女同事則上身穿背心，甚至女同事還嚇得尖叫逃離房間，她詢問阿財後，阿財才向她坦承與女同事發生婚外情。

阿財的妻子控訴，同日下午該位女同事向阿財表示「手機不見了」，要求阿財交還手機，但阿財拒絕，女同事竟卻心生不滿，在個人臉書貼文寫下她的全名，臭罵「XXX偷我手機，還不趕快還來，小偷」等語，她認為女同事的行為已經侵害配偶權與名譽權，故提告求償共計60萬元。

對此，阿財的女同事辯稱，去年7月當晚是阿財因心情不佳找她喝酒，當時她騎機車赴約，因不能酒後駕車才借住一晚，絕無與阿財有任何親密接觸，但阿財的妻子隔天目睹後卻氣炸向她咆哮，也不聽任何解釋。

桃園地院審理時，阿財證稱，事發當晚的確有與女同事在祖母家喝酒，但忘記確切促成酒局的原因，以前也沒有單獨與對方喝酒過等語，最終法官認定，並無證據顯示阿財與女同事交往踰矩，而女同事的臉書貼文也無法認定是在辱罵阿財妻子，認為阿財妻子求償無理，駁回上訴。可上訴。

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