美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行落幕，她近期到了台灣、馬來西亞、日本、南韓等國家，和各國元首見面，唯獨與南韓總統尹錫悅以電話方式通話，引發外界關注，資深媒體人陳文茜則表示，尹錫悅拒見裴洛西，除了官方宣稱的以「出於國家利益」為考量外，背後還有1大關鍵，因為美國剛通過的晶片法案會衝擊三星。

陳文茜在《文茜的世界周報》節目中分析，在裴洛西開始亞洲行前，美國眾議院通過了晶片法案，獲得此法案補助資金的半導體公司，必須承諾不會在大陸或俄羅斯等國擴大生產超過28奈米的晶片，而在大陸設廠的韓國企業包括三星、SK海力士將受到影響。

陳文茜說，尹錫悅所屬的執政黨特別傾向三星這種商業機構，而晶片法案不利於三星，因為三星在大陸半導體占有率比台積電更高，再加上北韓軍事力量逐年增加，未來可能需要大陸幫忙調解爭端，她分析尹錫悅是基於這2大理由，才沒有見裴洛西。

財信傳媒董事長謝金河則認為，美國眾議院議長裴洛西專機抵達首爾，歡迎及接待的陣仗，對比台灣有很大的落差，可以看出南韓背後有強大的壓力，想親美、又害怕大陸生氣，而陷入「選邊站」的壓力。

另根據韓媒報導，美國提出的「晶片四方聯盟」（Chip 4），包括日本、台灣、韓國都在受邀行列。Sangsangin Investment & Securities分析師Jay Kim說，南韓擔憂大陸的反彈，但未來勢必將加入Chip 4聯盟，並因此淪為北京政府的報復目標，北京可能對南韓半導體先進材料領域或其他產業進行制裁。