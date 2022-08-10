歐盟擬推動逾430億歐元的晶片法案，旨在確保半導體供應鏈穩定。有專家表示，歐洲正在與英特爾協商設廠事宜，但因為後者沒有晶圓代工技術，他不解為何不是尋求與台積電、三星等廠商合作。

美國政治新聞網站Politico報導，大陸近日在台海周邊多處海空域展開鎖台軍演，作為對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的回應，這也讓各國評估台灣半導體的供應鏈潛在風險。而歐盟去年從台灣進口約6成的機械和電子產品，其最擔憂台積電受台海局勢波及，使晶片供應無預警驟降。

安謀（ARM）共同創辦人豪瑟（Hermann Hauser）表示，全球僅三星和台積電能夠生產5奈米晶片，其中以台積電居主導地位。一名歐盟官員說，「歐盟深知對台積電的依賴，但這是一個資金、知識密集型產業，技術發展快速，又是一個複雜且全球性的供應鏈，部分重要環節過於集中」。

比利時微電子研究中心（IMEC）執行副總裁Ludo Deferm指出，台灣靈活的就業文化，使晶片製造商能夠輕鬆的根據需求進行調整。

報導提到，台積電董事長劉德音接受CNN採訪時曾言，如果台海爆發衝突，台積電將陷入無法營運的情況。對此，豪瑟認為，這一點讓歐洲擁有「討價還價」的籌碼，因為若少了艾司摩爾的機台，全球將沒有廠商能生產5奈米製程以下的晶片。

報導稱，雖然近月歐盟略有進展，英特爾承諾在德國設廠、意法半導體攜手格芯在法國建立先進半導體工廠，但台積電仍未承諾在歐洲設廠。

豪瑟指出，「很遺憾，我們目前正與英特爾討論設廠事宜，但事實上，其還沒有晶圓代工技術，我們需要的是台積電和三星，我不了解為何我們沒有與三星或台積電更進一步討論」。