日前美國眾議院議長裴洛西訪台，讓兩岸情勢升溫，中國大陸也自4日起「圍島軍演」，「類封鎖」的舉動，讓不少輿論擔心可能會造成兩岸軍事關係緊張。對此，前立委沈富雄9日就爆出，中國大陸這樣做的背後目的在於「台灣想要的東西，就把它弄不見」，引發討論。

沈富雄9在網路節目《少康戰情室》中表示，「裴洛西引起的台海危機，高峰已經過去了，但餘波會持續蕩漾很久」，沈富雄認為，因為裴洛西和民進黨是要彰顯台灣的主權，「中國大陸是利用這個機會，把台灣的主權，盡量把它磨掉，所以中國大陸飛彈凌空、跨過中線、四面埋伏、七面包抄，主權就是台灣要的東西，我就把它弄不見」，沈富雄也說「中國大陸並不是真的要打你，他絕對不會打你，但是讓你要的東西，反而要不到」。

沈富雄說，現在民進黨政府達到了多年以來處心積慮「想要讓台灣的主權，得到國際社會的重視」，但現在民進黨得到之後，馬上警覺到，「這局面不太好，所以高興就好、不要有高潮」。沈富雄強調，「這次民進黨學到一些教訓了，它知道後果未必如我們想像的好，而這個教訓藏在心裡頭不能講，現在這個時期是中國大陸企圖要從『舊型態』變成『新型態』當中的動盪未穩定狀態」。

沈富雄最後點出，「國民黨怕中共，但他們不怕讓人知道；而民進黨一向不怕中共、仇恨，但這次怕了」，沈富雄說「民進黨的怕中共是『怕老共知道，就被看破了；也怕被人民知道，人民就看不起它了』」，因此沈富雄認為「我覺得民進黨既怕中共，又怕人家知道它怕」，這個是民進黨面臨的新困境。