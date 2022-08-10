55歲資深女星況明潔當年以女團始祖「城市少女」成員出道，以《年輕不要留白》一曲成名，單飛後她轉戰主持、戲劇圈，率真又親切的態度，深受觀眾喜愛，私下裡的況明潔也常分享生活，擁有凍齡臉蛋的她，近日貼出一張只穿著白色運動內衣的照片，由上往下拍攝內容物，一看不免驚呼事業線超級有料。

照片中，況明潔身穿白色大U領性感內衣，大方露出豐滿的事業線，狀態絲毫不像55歲的模樣，白皙美肌晶瑩透亮，又像年輕時的Q彈有致，完全對得上美魔女的封號，出道已30年的她，一直保持運動習慣，況明潔說拍完《天之驕女》過後胖了3公斤，因此得天天運動盡快瘦身，無意透露多年來的好身材秘訣。

可見到況明潔在這張照片中，流得滿頭是汗卻也散發出一股熟女的健康美。儘管天氣炎熱，她仍堅持要多做運動，不過她也直喊：「現在流流汗真舒服」，而且多流汗對身體大有助益，並且有助於肌膚的保養。網友們也紛紛誇說，在這般年紀有如此身材真是不容易，也笑虧最近才看見這麼有料，真是「相見恨晚啦」。

見此，其他網友們也紛紛誇讚，「這樣太辣了，不吹冷氣也涼」、「這身材實在太養眼了～好辣～」、「做什麼都認真的美女最美麗」、「況姐好漂亮同太性感喔！可愛」、「妳皮膚真的好白漂亮，不像我在國外戶外活動容易曬黑」、「健康生活，永遠青春美麗！」、「雖然我也是女性，但妳那身材，讓我懷疑自己是否雙性戀」。