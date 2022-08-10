奪財害命?？移工仲介稱月收70萬，傷痕累累陳屍家中

今(9)日南投市發生一起殘忍凶殺案，50歲張姓移工仲介被姊姊發現倒臥在家中客廳，警方到場時已無生命跡象，送醫仍回天乏術，法醫高大成則推測，張男死亡時間約為清晨，嫌犯有2人以上，由於張男是被鐵絲綁住雙手，懷疑是粗工所為，因次不排除是張男相識或有財務糾紛的外籍移工。

據了解張姓移工仲介擅長越南語，據說每月收入有60萬元，相當優渥，然而，卻被姊姊發現倒臥家中客廳地板，趕緊報警求助，警方到場時已無生命跡象，送往醫院仍回天乏術；南投醫院表示，張男頸部軟組織環形凹陷，頭頸部以上及背部，呈現大面積瘀斑，兩側下肢各有開放性傷口。

據《TVBS新聞》報導，法醫高大成則推測，張男的死亡時間大約是在清晨5時許，並表示此起犯嫌絕對有2人以上，這樣才能將張男制伏、綁起來，畢竟，張男不可能乖乖的接受犯嫌綁起來，然而，犯嫌沒有用繩子，而是選鐵絲，疑似是粗工所為，至於大面積的瘀青應該是被鈍器打傷，不排除和張男相識，且有財務糾紛的外籍移工。

據了解，張男會提供房間讓外籍移工入住，還會借錢給外籍移工，因此，家中常有男、女性移工出入；警方也已經在現場蒐證，不排除任何可能，但確切原因，有待警方進一步調查釐清。