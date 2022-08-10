民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文9日被台大認定為抄襲，並撤銷其學位。日前曾拋「一屍五命」說的民進黨立委高嘉瑜被問到此事時說，作為政治人物、行政首長，能力比學歷更重要。還對新竹棒球場記憶猶新的網民看了大酸，「問題是能力又不好」，還有人虧高：「是在補刀嗎？」

林智堅學位遭撤銷，高嘉瑜9日受訪時表示，關於林智堅論文的問題，立委鄭運鵬應該最清楚，他可以好好回應，黨中央也會有智慧可以處理這件事情，無論如何，誠實面對就是最好的上策，「我智慧不足，所以我也不知道，可能黨中央會有智慧如何處理」。高嘉瑜認為，只要好好處理，這件事情可以化危機為轉機，黨中央應該會有這樣的智慧，鄭運鵬的智慧也很高，相信他應該知道會怎麼處理。

至於一屍五命的說法，高嘉瑜回應，一屍五命當然是最壞情況，不希望有這樣的事情發生，相信妥善處理後，誠實面對，好好運用智慧解決，大眾都能夠接受。高嘉瑜說，作為政治人物、行政首長，能力比學歷更重要，誠信當然也是重要的一環，各方面考量，希望運用黨中央智慧好好應對。

PTT鄉民則酸：「高又在臭」、「有一股轉彎的味道」、「能力=新竹球場」、「林堅說謊的能力一級棒~~讚讚」、「終於輪到球場了？」、「然後蓋了個12億的棒球場，能力？」、「但人品也比能力重要吧」、「誠信比學位更重要」、「有能力還需要抄喔，笑死」、「操守呢？」

還有許多人不留情直批，「問題是能力很差」、「基本誠信都不基本了」、「她講話這麼酸，還能不被民進黨除名」、「明顯在臭，棒球場蓋成那樣，能力在哪」、「高是在酸能力吧」、「那幹嘛洗學歷，還洗兩個」、「有能力就不會一個論文燒成這樣」、「他的能力完全不足」、「抄襲不用承擔政治責任嗎？」、「鄭運鵬的智慧也很高？聽起來很酸」。