台中市豐原區知名的「太平洋夜市」，因地主豐原慈濟宮將收回土地蓋大樓，營業到8月31日後吹熄燈號。市議員陳清龍擔心為影響攤商收入及生活，經過積極奔走協調後，決定太平洋夜市美味小吃於9月2日起，每週三、五、六及週日，將遷移至豐原大道八方國際商城繼續飄香，留住市民的小確幸。

陳清龍說，位於豐原區陽明大樓附近的太平洋夜市，攤商大約有100多攤，營業至今有20多年，囊括民眾最愛的吃喝玩樂；夜市鄰近太平洋百貨、陽明大樓，附近公車運輸及停車都很方便；逛太平洋夜市成為附近居民生活休閒的一部份，日前傳出要熄燈，他就積極想辦法要留住市民的最愛。

陳清龍指出，受到新冠疫情影響，夜市收入大減，好不容易疫情趨緩可賺錢，又碰上夜市要結束營業；他接到攤商陳情後，立馬尋找可讓攤商擺攤賺錢的地方；經過努力後終於確定，將讓太平洋夜市在9月2日起無縫接軌，移往豐原大道一段的八方國際商城繼續營業。

太平洋夜市攤商李姓召集人強調，太平洋夜市要結束，攤商們都很憂心會影響收入四處陳情，感謝陳清龍議員的奔走協助，讓大家可以不再擔心收入，也讓太平洋夜市的美味、人情味繼續留在豐原區飄香，提供給小市民夜晚休閒的好去處。