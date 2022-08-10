「告訴各位，我要離開網球了，要把重心放在對我很重要的事物上。」美國女網球星小威廉絲（Serena Williams）這麼說，在網球迷心中投下了這顆大家可能已心知肚明的震撼彈。

在美國時尚雜誌《Vogue》9月號的專訪，隨著一張張展現運動員力與美、又風格絕美的照片，小威廉絲娓娓道來網球跟家庭對她的意義，她透露，就算懷孕了，自己依舊專注事業，直到最後真的要到醫院報到分娩了，且2017年她贏得澳洲網球公開賽女單冠軍時，每多人不知道當時她已經懷孕兩個月了。

現在41歲的小威廉絲真的要放下從她3歲甚至更早就拿起的網球拍，開始人生另一個篇章，「我永遠都不喜歡『退休』這個字。」帶著女兒奧林匹雅一起受訪的小威這麼說，「這個字對我來說不是很現代的用字，我會把這個過程視為轉變。」

「我一直不願承認自己必須放下網球，去專心別的事情。這彷彿是個禁忌話題，就這麼蹦出來，然後我開始哭泣。」小威提到，或許其他職網選手對於卸下球員身份是鬆一口氣，她卻不這麼認為，也不想為這令她很難接受的轉變裹上糖衣，就連對丈夫、父母都難以啟齒，只有治療師和她一起觸碰到這個這些內心最深處的想法。

對於生涯擁有23座網球四大賽女單冠軍，以及和姊姊大威廉絲（Venus Williams）一起打下14座四大賽女雙金盃的小威廉絲來說，和網球說再見很不容易，但她要用自己的方式及字彙向職業網球道別，「這是我能想像到最難的一件事了，我不想這一切結束，但同時我也準備好迎接下一個人生挑戰。

小威廉絲迂迴表示將在本月底開始的美國網球公開賽結束後淡出職業網壇，好好發展自己幾年前悄悄創辦的創投公司「Serena Ventures」，加上擁有自己的家庭，她想壯大屬於自己的家族，她說：「或許用『進化』這個字來描述是最好的，我正從網球轉向其他對我來說也很重要的事。」